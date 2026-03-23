Westerwälder AfD-Abgeordneter Der 24-jährige Bailey Wollenweber schafft’s in Landtag Markus Müller 23.03.2026, 15:00 Uhr

i Mit dem 24. Platz auf der Landesliste der AfD schafft es der erst 24 Jahre alte Handwerksmeister Bailey Elisha Wollenweber aus Höhn gerade noch so ins künftige rheinland-pfälzische Parlament. Bailey Elisha Wollenweber

Die Zahl 24 hat einem Westerwälder Kandidaten gleich in zweifacher Hinsicht Glück gebracht: Der Listenplatz 24 ist bei der AfD der letzte Platz, den sie im Landtag erhält. Und besetzt ist Platz 24 mit einem erst 24-jährigen künftigen Abgeordneten.

Er ist erst 24 Jahre alt und damit einer der jüngsten, wenn nicht der jüngste Abgeordnete im künftigen rheinland-pfälzischen Landesparlament: Bailey Elisha Wollenweber aus Höhn. Im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) hatte er als AfD-Kandidat trotz beachtlicher 22,8 Prozent der Erststimmen nur den dritten Platz erreicht.







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