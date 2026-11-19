Bürgermeisterwahl in Wallmerod Dennis Liebenthal verspricht vollen Einsatz für die VG Thorsten Ferdinand 19.11.2026, 17:00 Uhr

i Dennis Liebenthal möchte Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wallmerod werden. Unser Foto zeigt den 45-Jährigen vor dem Verwaltungsgebäude. Thorsten Ferdinand

Der 45-jährige Wahl-Westerwälder hat bereits politische Erfahrungen in der Verbandsgemeinde Montabaur gesammelt. Wir haben mit dem Rechtspfleger über seine Ziele als möglicher Bürgermeister der VG Wallmerod gesprochen.

Dennis Liebenthal ist einer von vier Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Wallmerod. Wir haben ihn zu seinen Zielen befragt. Herr Liebenthal, was hat Sie bewogen, sich für das Amt zu bewerben? Es war mir schon immer wichtig, sinnstiftende und verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.







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