Räuberhauptmann im Westerwald Denkmäler erinnern bis heute an ihn, doch wer ist er? Hans-Peter Metternich 18.11.2026, 12:00 Uhr

i In Flammersfeld erinnert eine Skulptur an den Räuberhauptmann Balzar von Flammersfeld. Christoph Kloft

In Flammersfeld und Westerburg stehen Denkmäler von ihm: Christoph Kloft und Andreas Widmann erzählen in ihrem neuen Roman die packende Geschichte des Andreas Balzar aus Flammersfeld – deren Legende den Westerwald bis heute prägt.

Ein Westerwälder wird zur Legende: „Balzar von Flammersfeld – Der schwarze Hauptmann“ ist soeben im Rhein-Mosel-Verlag als Buch erschienen. Die Autoren Christoph Kloft und Andreas Widmann erzählen in dem neuen Roman die bewegende Geschichte eines Mannes, dessen Name bis heute eng mit dem Westerwald verbunden ist.







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