Sommer, Sonne, abwechslungsreiche Musik: Das sind die Zutaten der beliebten Konzertreihe Treffpunkt Alter Markt in Hachenburg.

Mit einem Doppelauftritt wurde die beliebte Open-Air-Konzertreihe Treffpunkt Alter Markt der Hachenburger Kulturzeit fortgesetzt. Sowohl die Singer/Songwriterin Denise Herwig als auch die Kölner Band Colin trafen dabei den Nerv des wie immer großen Publikums.

Denise Herwig verzauberte die Zuhörer auf dem Marktplatz mit ihrer klaren, tiefen Stimme und melancholischen Liebesliedern. Die emotionale Intensität ihrer Darbietung ließ niemanden unberührt. Im Anschluss brachte die Kölner Band Colin mit leichtem Indiepop und ehrlichen Texten über Liebe, Chaos und das Erwachsenwerden frischen Wind – und sorgte für einen stimmungsvollen Ausklang.

i Jeden Donnerstagabend im Sommer bietet der Alte Markt in Hachenburg eine herrliche Kulisse für abwechslungsreiche Livemusik. Röder-Moldenhauer

An diesem Donnerstag, 24. Juli, geht es in der Treffpunkt-Reihe weiter: Dann ist ab 19.15 Uhr die Band Hiss zu Gast. Hiss stehen für eine kühne Mischung aus Walzer, Blues, Folk und Ska, Polka und Roll. Ihre Musik ist frisch, ihre Auftritte sind kraftvoll und ihre Texte eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben. Der Eintritt ist frei. red