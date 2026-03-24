Buntes Treiben in Hachenburg: Den Frühling und die Marktsaison eingeläutet
Buntes Treiben in Hachenburg
Den Frühling und die Marktsaison eingeläutet
Ob Köstlichkeiten von heimischen Erzeugern oder liebevoll in Handarbeit gefertigte Schmuckartikel: Der Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg bot beides – und noch mehr.
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Frühling im Herzen, im Gesicht, am Verkaufsstand, im Glas, auf dem Teller und in der Einkaufstasche: Der Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg als Startschuss für die Marktsaison 2026 lockte viele Gäste, Schaulustige und Kunden an. Die historische Innenstadt war dazu jahreszeitlich passend hergerichtet und geschmückt.