Buntes Treiben in Hachenburg Den Frühling und die Marktsaison eingeläutet 24.03.2026, 19:00 Uhr

i Einige Kinder boten auf dem Früh-im-Jahr-Markt handgefertigten Schmuck an und lockten damit zahlreiche große und kleine Kunden an. Röder-Moldenhauer

Ob Köstlichkeiten von heimischen Erzeugern oder liebevoll in Handarbeit gefertigte Schmuckartikel: Der Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg bot beides – und noch mehr.

Frühling im Herzen, im Gesicht, am Verkaufsstand, im Glas, auf dem Teller und in der Einkaufstasche: Der Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg als Startschuss für die Marktsaison 2026 lockte viele Gäste, Schaulustige und Kunden an. Die historische Innenstadt war dazu jahreszeitlich passend hergerichtet und geschmückt.







Artikel teilen

Artikel teilen