Buntes Treiben in Hachenburg
Den Frühling und die Marktsaison eingeläutet
Einige Kinder boten auf dem Früh-im-Jahr-Markt handgefertigten Schmuck an und lockten damit zahlreiche große und kleine Kunden a
Einige Kinder boten auf dem Früh-im-Jahr-Markt handgefertigten Schmuck an und lockten damit zahlreiche große und kleine Kunden an.
Röder-Moldenhauer

Ob Köstlichkeiten von heimischen Erzeugern oder liebevoll in Handarbeit gefertigte Schmuckartikel: Der Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg bot beides – und noch mehr.

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Frühling im Herzen, im Gesicht, am Verkaufsstand, im Glas, auf dem Teller und in der Einkaufstasche: Der Früh-im-Jahr-Markt in Hachenburg als Startschuss für die Marktsaison 2026 lockte viele Gäste, Schaulustige und Kunden an. Die historische Innenstadt war dazu jahreszeitlich passend hergerichtet und geschmückt.

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