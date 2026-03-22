„Montabaur blüht auf“ – mit dieser Aktion lockte die Kreisstadt Hunderte Besucher an. Zum Erfolg trugen ein tolles Rahmenprogramm und fantastisches Frühlingswetter bei.

Sonne und frühlingshafte Temperaturen lockten Hunderte Besucher in die Kreisstadt. Der Auftakt zur Aktion „Montabaur blüht auf“ war ein voller Erfolg. Vor allem das Kinderprogramm – unter anderem gab es einen Ostereier-Wettlauf – kam super an.

Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher läutete die Veranstaltung auf dem Großen Markt ein.