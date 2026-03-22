Hunderte Besucher bei Aktion
Den Frühling bei „Montabaur blüht auf“ eingeläutet

„Montabaur blüht auf“ – mit dieser Aktion lockte die Kreisstadt Hunderte Besucher an. Zum Erfolg trugen ein tolles Rahmenprogramm und fantastisches Frühlingswetter bei.

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Sonne und frühlingshafte Temperaturen lockten Hunderte Besucher in die Kreisstadt. Der Auftakt zur Aktion „Montabaur blüht auf“ war ein voller Erfolg. Vor allem das Kinderprogramm – unter anderem gab es einen Ostereier-Wettlauf – kam super an.Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher läutete die Veranstaltung auf dem Großen Markt ein.

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