Gyros am Abend, Pasta am Mittag: Ein Westerwälder Wirt denkt Gastronomie neu. Erdem Arabaci verwandelt sein „Dionysos“ tagsüber in eine Trattoria. Das sagt der Dehoga-Präsident Rheinland-Pfalz zu diesem individuellen Konzept.
Lesezeit 3 Minuten
Von einem ähnlichen Spagat hat Gereon Haumann, Präsident der Dehoga Rheinland-Pfalz, noch nicht gehört. Der Ransbach-Baumbacher Gastronom Erdem Arabaci verwandelt sein griechisches Restaurant ab März mittags in eine Trattoria und holt dafür eigens einen erfahrenen Koch aus Italien.