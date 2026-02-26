Gastronomie im Westerwald Dehoga-Präsident lobt „Dionysos“ für neuartiges Konzept Camilla Härtewig 26.02.2026, 11:00 Uhr

i Gereon Haumann ist Präsident der Landesgeschäftsstelle der Dehoga Rheinland-Pfalz. Er sieht gute Chancen für Gastronomen, die im Westerwald neu eröffnen - wenn die Qualifikation stimmt. Dehoga

Gyros am Abend, Pasta am Mittag: Ein Westerwälder Wirt denkt Gastronomie neu. Erdem Arabaci verwandelt sein „Dionysos“ tagsüber in eine Trattoria. Das sagt der Dehoga-Präsident Rheinland-Pfalz zu diesem individuellen Konzept.

Von einem ähnlichen Spagat hat Gereon Haumann, Präsident der Dehoga Rheinland-Pfalz, noch nicht gehört. Der Ransbach-Baumbacher Gastronom Erdem Arabaci verwandelt sein griechisches Restaurant ab März mittags in eine Trattoria und holt dafür eigens einen erfahrenen Koch aus Italien.







