Gastronomie im Westerwald
Dehoga-Präsident lobt „Dionysos“ für neuartiges Konzept
Gereon Haumann ist Präsident der Landesgeschäftsstelle der Dehoga Rheinland-Pfalz. Er sieht gute Chancen für Gastronomen, die im Westerwald neu eröffnen - wenn die Qualifikation stimmt.
Dehoga

Gyros am Abend, Pasta am Mittag: Ein Westerwälder Wirt denkt Gastronomie neu. Erdem Arabaci verwandelt sein „Dionysos“ tagsüber in eine Trattoria. Das sagt der Dehoga-Präsident Rheinland-Pfalz zu diesem individuellen Konzept.

Von einem ähnlichen Spagat hat Gereon Haumann, Präsident der Dehoga Rheinland-Pfalz, noch nicht gehört. Der Ransbach-Baumbacher Gastronom Erdem Arabaci verwandelt sein griechisches Restaurant ab März mittags in eine Trattoria und holt dafür eigens einen erfahrenen Koch aus Italien.

