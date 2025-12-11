Verkehrsbehörden teilen mit Defekte Ampel in Westerburg wird nicht ersetzt Thorsten Ferdinand 11.12.2025, 17:00 Uhr

i Die Ampel an der Ecke Jahnstraße/Hergenrother Straße/Wilhelmstraße in Westerburg ist seit Monaten außer Betrieb. Thorsten Ferdinand

Seit Monaten ist die Ampel an der Ecke Jahnstraße/Hergenrother Straße/Wilhelmstraße in Westerburg defekt. Nun ist die Entscheidung gefallen, wie es mit der alten Lichtsignalanlage weitergeht.

Monatelang war unklar, wie es mit der defekten Ampel an der Ecke Jahnstraße/Hergenrother Straße/Wilhelmstraße in Westerburg weitergeht. Nun steht fest: Die alte Lichtsignalanlage wird nicht ersetzt. Stattdessen plant der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez eine Bedarfsampel für Fußgänger an der Einmündung zum Schützenweg, wie Benedikt Bauch, Leiter der zuständigen Dienststelle, auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.







