Verkehrszählung erfolgt Deesener Rat unterstützt Forderung nach Zebrastreifen Camilla Härtewig 18.08.2026, 13:33 Uhr

i Die L304 ist eine viel befahrene Straße. Seit Jahren setzt sich Alisa Günther deshalb für einen Zentrastreifen in der Ortsmitte von Deesen ein: für die Sicherheit von Kindern und mobilitätseingeschränkten Mitbürgern. Alisa Günther

In Deesen kommt in Sachen Zebrastreifen Bewegung: Laut Ortsbürgermeister Armin Hoffmann hat eine Verkehrszählung stattgefunden. Der Gemeinderat unterstützt die Forderung bereits einstimmig.

Im Ringen um einen sicheren Fußgängerüberweg über die L304 in Deesen kommt Bewegung in die Sache: Nach Angaben von Ortsbürgermeister Armin Hoffmann hat am 13. August eine Verkehrszählung in der Ortsmitte stattgefunden. Dort soll nach den bisherigen Überlegungen auch der mögliche Fußgängerüberweg eingerichtet werden.







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