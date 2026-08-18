In Deesen kommt in Sachen Zebrastreifen Bewegung: Laut Ortsbürgermeister Armin Hoffmann hat eine Verkehrszählung stattgefunden. Der Gemeinderat unterstützt die Forderung bereits einstimmig.
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Im Ringen um einen sicheren Fußgängerüberweg über die L304 in Deesen kommt Bewegung in die Sache: Nach Angaben von Ortsbürgermeister Armin Hoffmann hat am 13. August eine Verkehrszählung in der Ortsmitte stattgefunden. Dort soll nach den bisherigen Überlegungen auch der mögliche Fußgängerüberweg eingerichtet werden.