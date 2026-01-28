Baumangel an Einkaufszentrum Decke der Westerwald-Arkaden soll bald repariert werden Thorsten Ferdinand 28.01.2026, 14:00 Uhr

i Beim Bau der Westerwald-Arkaden wurde teilweise mangelhafte Arbeit geleistet. Birgit Piehler

Im April jährt sich die Eröffnung der Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen zum dritten Mal. Die Decke des Einkaufszentrums sieht im Außenbereich allerdings schon so aus, als wäre sie deutlich älter. Die Mängel sollen demnächst behoben werden.

Im Einkaufszentrum Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen sind im Außenbereich schon mehrfach Deckenelemente auf den Boden gefallen. Wer nach oben blickt, erkennt im Rondell gleich mehrere große Lücken. Laut der Firma Gform, die das Objekt im Auftrag des Eigentümers Greenman verwaltet, besteht jedoch keine Gefährdung für Kunden und Mitarbeiter, da es sich um sehr leichte Bauteile handelt.







