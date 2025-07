Date mit dem Zimtbär am Leuchtturm am Dreifelder Weiher

Rainer Roth, Schmetterlingsexperte vom Nabu Rennerod, hat bei einer Exkursion am Dreifelder Weiher spannende Einblicke in die Welt der Nachtfalter gewährt. Dabei ging es auch um ihre Überlebensstrategien – und deren Grenzen.

Zwei Leuchttürme erhellen die Nacht am Dreifelder Weiher: Rainer Roth hat sie aufgebaut, um das wilde nächtliche Treiben dort zu beweisen. Und einige flatterhafte Wesen gehen ihm tatsächlich ins Netz, ein Dutzend Schaulustige fotografieren die Szene: Beim Nachtfalter-Leuchten des Nabu Rennerod dient das Licht als Lockmittel, damit die Teilnehmer etwas zu sehen bekommen.

Bevor sich die Dämmerung über den Dreifelder Weiher senkt und Roth die beiden Leuchtfallen einschaltet, vermittelt er in einem kurzen Vortrag einige Fakten zu den nachtaktiven Schmetterlingen. Von denen einige recht farbenprächtig sind – die Fachwelt verfolgt laut dem Experten noch verschiedene Ansätze, wozu die bunte Zeichnung dient, die im Dunkeln kaum zu sehen ist.

i Mit einem kurzweiligen Vortrag bereitet Rainer Roth (Mitte) das Nachtfalter-Leuchten vor und vermittelt interessante Fakten über Schmetterlinge. Katrin Maue-Klaeser

Dass Nachtfalter gemustert sind, lässt sich indes genauso erklären wie bei den Tagfaltern: Es sind Überlebensstrategien, vom Tarnen bis zum Warnen. So hat sich zu Zeiten hoher Luftverschmutzung der Birkenspanner immer dunkler gefärbt, um sich der Vergrauung der Birkenrinde anzupassen – und seit Luft und Rinde wieder sauberer sind, wird auch die Tarnfarbe des Falters wieder heller. Andere Schmetterlinge setzen auf auffällige Muster, die wirken wie große Augen oder gar aufgerissene Mäuler. So können sie Fraßfeinde abschrecken.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 3700 Schmetterlingsarten, davon sind nur rund 190 Tagfalter. Wie die meisten Fachleute hat auch Rainer Roth schon als Kind seine Begeisterung für Falter entwickelt. Ein Onkel hatte Schaukästen und hat dem Siebenjährigen das Hobby nähergebracht. „Anfangs waren es Tagfalter, aber die kennt man irgendwann“, sagt Roth – und so hat er sich auf Nachtfalter spezialisiert.

i Die Abendstimmung am Dreifelder Weiher bietet auch abseits der Insektenwelt schöne Ein- und Ausblicke. Katrin Maue-Klaeser

Roth macht darauf aufmerksam, dass es auch tagaktive Nachtfalter gibt – doch wie unterscheiden sich dann Tag- und Nachtfalter, fragen die teils gut bewanderten Teilnehmer der Aktion. Das zeigt der Blick auf die Fühler, die Riechorgane der Schmetterlinge, erläutert Rainer Roth: Nur Tagfalter haben an den Fühlerenden Verdickungen, sogenannte Kolben, während die Fühler von Nachtfaltern entweder spitz enden oder als Fächer ausgebildet sind. Damit können sie zwischen 5 und 20 Kilometer entfernte Artgenossen finden.

Kreativ sind die Namen der Falter, vom Großen Gabelschwanz über Ulmen-Harlekin und Zimtbär bis hin zum Zickzack-Zahnspinner. Neben Tarnen und Warnen gibt es weitere Strategien: Ob sie sich im Mulm auf dem Boden verstecken, mit Brennhaaren oder stinkenden Sekreten wehren oder durch Mimikry so tun, als wären sie selbst gefräßige Hornissen, oder Raupen sehen aus wie Ameisen.

Rainer Roth erklärt den Teilnehmern aber auch, dass intensive Landwirtschaft mit Monokulturen und Düngung sowie der Klimawandel den Schmetterlingen das Leben schwer machen. So finden sich nach seinen Worten inzwischen rund 80 Prozent der Tagfalter auf der Roten Liste bedrohter Arten. „Bei den Nachtfaltern ist es noch nicht erfasst, aber es wird ähnlich aussehen“, erklärt der Hobby-Lepidopterologe.

i Der Holzsteg bietet eine besonders lange Schneise, auf der sich das Licht ausbreiten kann, um Nachtfalter anzulocken. Katrin Maue-Klaeser

Im Westerwald haben sich manche Arten, die früher in Tälern vorkamen, in höhere Gefilde zurückgezogen, weil es ihnen in den Senken zu warm wurde. Der Goldene Scheckenfalter braucht magere Wiesen: „Es gibt nur noch ein Vorkommen im Hohen Westerwald, die Art wird hier aussterben“, zeichnet Roth ein düsteres Bild. In 30 Jahren seien vier Arten verloren gegangen, allerdings seien auch Arten zugewandert, etwa der Brombeer-Perlmuttfalter, der hier keine Nahrungskonkurrenz habe.

Auch auf die Frage, warum die Nachtfalter so auf Licht fliegen, hat der Fachmann eine Antwort: Sie orientieren sich im Flug am Mond – oder eben an einer stärkeren Lichtquelle. Sie bewegen sich so, dass sie den Mond immer in einem bestimmten Winkel sehen. Halten sie eine Lampe für den Mond, flattern sie in enger werdenden Spiralen immer um die Lichtquelle herum. Das tun sie auch am Dreifelder Weiher, sodass die Teilnehmer neben Mücken und vielen „Mikros“ genannten Kleinfaltern auch den Russischen Bär und die Roseneule zu sehen bekommen.

i Auch Zimtbären mit ihrem typischen orangefarbenen Hinterleib lassen sich an den Lichtfallen am Dreifelder Weiher blicken. Katrin Maue-Klaeser

Veranstaltungen des Nabu Rennerod im zweiten Halbjahr

Der Nabu Rennerod bietet auch in der zweiten Jahreshälfte interessante Veranstaltungen.

Mittwoch, 13. August: Waldrundgang mit Förster Johannes Römpler zum Thema „Natur nutzen und schützen – Konzepte im ökologischen Waldumbau“. Beginn um 18 Uhr am Waldparkplatz Funkenhahn, Rennerod (Verlängerung Kohlaustraße).

Samstag, 30. August: Fledermaus-Abend für Kinder und Erwachsene mit Marcel Weidenfeller unter dem Titel „Kobolde der Nacht“ mit Exkursion zur Breitenbachtalsperre. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Parkplatz Friedhof Waigandshain.

Freitag, 24. Oktober: „Bilder von untergegangenen Landschaften“ zeigt Naturexperte und Heimatforscher Antonius Kunz – es geht um Sümpfe, Heiden und ungebändigte Natur, ihre Geschichte und die Möglichkeiten der Renaturierung. Beginn ist um 19 Uhr im Kleinen Saal der Westerwaldhalle in Rennerod.

Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. Dezember: Auf dem Renneroder Weihnachtsmarkt wirbt der Nabu für Natur. Der Stand ist neben der katholischen Kirche und dem Pfarrheim. red