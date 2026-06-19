Superfrüchte in Hartenfels Das Westerwälder Beerenland ist auf einem guten Weg Camilla Härtewig 19.06.2026, 06:00 Uhr

i Lars Huf-Rühlemann blickt mit Optimismus in die Zukunft. Sein Westerwälder Beerenland hat mittlerweile große Bekanntheit erlangt. Camilla Härtewig

Lars Huf-Rühlemann freut sich: Seine Superfrüchte stoßen bei Selbstpflückern in Hartenfels auf großes Interesse. Er baut mit Blick auf die Burgruine Schmanddippen Haskap, Aronia, Saskatoon, Stachelbeeren, Johannisbeeren und schwarze Himbeeren an.

„Unsere Bekanntheit hat stark zugenommen. Das Interesse von Selbstpflückern an unseren Superfrüchten ist groß.“ Ein Jahr ist vergangen, seit sich Lars Huf-Rühlemann mit unserer Zeitung getroffen hat. „Es hat sich seitdem viel getan“, strahlt er beim Gang über die malerisch bei Hartenfels mit Blick auf die Burgruine Schmanddippen gelegenen Felder.







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