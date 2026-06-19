Superfrüchte in Hartenfels
Das Westerwälder Beerenland ist auf einem guten Weg
Lars Huf-Rühlemann blickt mit Optimismus in die Zukunft. Sein Westerwälder Beerenland hat mittlerweile große Bekanntheit erlangt
Lars Huf-Rühlemann blickt mit Optimismus in die Zukunft. Sein Westerwälder Beerenland hat mittlerweile große Bekanntheit erlangt.
Camilla Härtewig

Lars Huf-Rühlemann freut sich: Seine Superfrüchte stoßen bei Selbstpflückern in Hartenfels auf großes Interesse. Er baut mit Blick auf die Burgruine Schmanddippen Haskap, Aronia, Saskatoon, Stachelbeeren, Johannisbeeren und schwarze Himbeeren an.

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„Unsere Bekanntheit hat stark zugenommen. Das Interesse von Selbstpflückern an unseren Superfrüchten ist groß.“ Ein Jahr ist vergangen, seit sich Lars Huf-Rühlemann mit unserer Zeitung getroffen hat. „Es hat sich seitdem viel getan“, strahlt er beim Gang über die malerisch bei Hartenfels mit Blick auf die Burgruine Schmanddippen gelegenen Felder.

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