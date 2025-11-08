Das „Weiße Ross“ in Hachenburg hat eine lange Tradition

Seit dem 17. Jahrhundert steht das Gasthaus „Zum Weißen Ross“ am Alten Markt in Hachenburg. In all den Jahren empfingen hier verschiedene Wirte unterschiedliche Besuchergruppe. Vor wenigen Tagen hat Jan Hamann hier seine „Local Kitchen“ eröffnet.
Es zählt zu den ältesten Gasthäusern Hachenburgs: Die Rede ist vom „Weißen Ross“, in dem seit Kurzem „Hamann’s Local Kitchen“ zu finden ist und in dem zuvor Jörg Wisser sein Lokal geführt hat, das vor wenigen Wochen ins D-Haus im Stadtteil Altstadt umgezogen ist.