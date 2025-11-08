Jetzt Hamann’s Local Kitchen Das „Weiße Ross“ in Hachenburg hat eine lange Tradition 08.11.2025, 11:00 Uhr

i Das Foto zeigt die Kulisse des Alten Marktes in Hachenburg um das Jahr 1910. Zu sehen sind (von links) die katholische Kirche, das Gasthaus "Zur Krone", das Haus Bohle sowie das "Weiße Ross". Geschichtswerkstatt Hachenburg (GWH)

Seit dem 17. Jahrhundert steht das Gasthaus „Zum Weißen Ross“ am Alten Markt in Hachenburg. In all den Jahren empfingen hier verschiedene Wirte unterschiedliche Besuchergruppe. Vor wenigen Tagen hat Jan Hamann hier seine „Local Kitchen“ eröffnet.

Es zählt zu den ältesten Gasthäusern Hachenburgs: Die Rede ist vom „Weißen Ross“, in dem seit Kurzem „Hamann’s Local Kitchen“ zu finden ist und in dem zuvor Jörg Wisser sein Lokal geführt hat, das vor wenigen Wochen ins D-Haus im Stadtteil Altstadt umgezogen ist.







