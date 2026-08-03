Entschädigung für Willwacher Das verdienen andere Bürgermeister im Westerwald Thorsten Ferdinand 03.08.2026, 20:00 Uhr

i Ortsbürgermeister erhalten für ihr Ehrenamt eine Aufwandsentschädigung. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Als Bürgermeister hat man nie Feierabend, heißt es mitunter. Manchmal klingelt das Telefon sogar nachts. Für dieses herausfordernde Ehrenamt gibt es eine Aufwandsentschädigung. Wir haben nachgeschaut, was das konkret bedeutet.

Der Stadtrat von Bad Marienberg hat vor einigen Tagen beschlossen, Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher für ihren Verdienstausfall im Hauptberuf als selbstständige Malermeisterin finanziell zu entschädigen. Künftig erhält sie zusätzlich zu ihrer Aufwandsentschädigung 35 Euro pro Stunde für 15 Stunden pro Woche.







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