Mietpreise steigen deutlich Das sollen die Bürgerhäuser in Montabaur künftig kosten Thorsten Ferdinand 24.11.2026, 12:00 Uhr

i Die Halle im Stadtteil Elgendorf wurde erst kürzlich saniert und wiedereröffnet. Thorsten Ferdinand

Wenn der Montabaurer Stadtrat im Dezember eine neue Benutzungsordnung für seine Dorfgemeinschaftshallen beschließt, werden die Mietpreise für alle Räumlichkeiten steigen. Wir haben uns die neuen Preise bereits vorab angeschaut.

Seit einigen Tagen wird über die künftige Benutzungsordnung der Dorfgemeinschaftshallen in Montabaur diskutiert. Vor allem der Satz „Jede Veranstaltung ist grundsätzlich spätestens um 22 Uhr zu beenden“ im vorgelegten Entwurf ruft Kritik hervor. Bei strikter Anwendung würde nämlich auch das kulturelle Abendprogramm zum Erliegen kommen.







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