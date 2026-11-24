Wenn der Montabaurer Stadtrat im Dezember eine neue Benutzungsordnung für seine Dorfgemeinschaftshallen beschließt, werden die Mietpreise für alle Räumlichkeiten steigen. Wir haben uns die neuen Preise bereits vorab angeschaut.
Lesezeit 2 Minuten
Seit einigen Tagen wird über die künftige Benutzungsordnung der Dorfgemeinschaftshallen in Montabaur diskutiert. Vor allem der Satz „Jede Veranstaltung ist grundsätzlich spätestens um 22 Uhr zu beenden“ im vorgelegten Entwurf ruft Kritik hervor. Bei strikter Anwendung würde nämlich auch das kulturelle Abendprogramm zum Erliegen kommen.