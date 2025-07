Rund fünf Monate ist es jetzt her, dass Harald Orthey das Direktmandat im Wahlkreis Montabaur, zu dem neben dem Westerwaldkreis auch große Teile des Rhein-Lahn-Kreises gehören, für die CDU zurückgewinnen konnte. Seit circa 100 Tagen sitzt der 57-jährige Hatterter nun im Bundestag und hat einiges erlebt. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht der Parlaments-Neuling erste Bilanz.

Herr Orthey, aufregende Wochen und Monate liegen hinter Ihnen, kommende Woche gehen Sie dann in Urlaub. Dringend notwendig? Und sind Sie ein Meer- oder Berge-Typ?

Die Phase war sehr lang von der Kommunalwahl über die Nominierung als Bundestagsabgeordneter bis zur Wahl und jetzt. Ich bin in einem langen Prozess. Eine Woche Urlaub braucht man dann schon mal. Obwohl ich ein Meer-Typ bin, geht es dieses Mal in die Berge. Da muss man innerhalb der Familie Kompromisse machen.

Handy aus: Geht das?

Ich werde versuchen, die Zeit am Handy so gering wie möglich zu halten. Ob ein handyfreier Tag nach 100 Tagen als Bundestagsabgeordneter überhaupt möglich ist, zeigt sich dann.

Sind Sie inzwischen in Berlin angekommen oder fühlen Sie sich immer noch wie der Neue?

Das sind Fragen, die mir bei jedem Gespräch gestellt werden – egal, ob mit Pressevertretern oder im Wahlkreis. Es gibt in der CDU-Fraktion 62 neue Abgeordnete. Man hat dieselben Probleme, aber das Netzwerk funktioniert super. Ich habe tolle Mitarbeiter vorgefunden, und die Zusammenarbeit mit den Kollegen macht viel Freude und ist sehr angenehm. Ich würde daher schon sagen, dass ich mittlerweile angekommen bin.

i Jenny Groß, Kreisvorsitzende der CDU Westerwald und Landtagsabgeordnete, gratuliert Harald Orthey zur "Rückeroberung" des Direktmandats im Wahlkreis Montabaur. Markus Eschenauer

Was waren für Sie bislang die drei Top-Erlebnisse?

Das erste Mal in den Sitzungssaal zu kommen und auf den Bundesadler zu schauen, ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Da muss man sich kneifen und sich bewusst machen: Ich bin Sprachrohr für die Menschen aus der Region und stehe jetzt hier im Bundestag. Auch die konstituierende Sitzung war etwas Besonderes und meine erste Rede ebenso. Im Nachgang zu erfahren, wer sich alles von zu Hause meinen Auftritt live angeschaut hat, war überraschend.

Was war nicht so toll?

Die Umgangsweise im Plenum finde ich nicht so gut. Da wünsche ich mir ein besseres Miteinander. Wir haben als Politiker eine Vorbildfunktion. Im Westerwälder Kreistag klappt das besser und ist weniger anfeindend.

Ist es in Berlin so, wie Sie sich das vorgestellt haben?

Dass es stressig und arbeitsreich sein wird, war mir von Anfang an bewusst. Aber wie schnell sich mein Terminkalender füllt, war doch unerwartet. Gerade Verbände wollen mit Abgeordneten ins Gespräch kommen. Wenn sie Bezug zum Wahlkreis haben, nehme ich die Einladungen auf jeden Fall gern an.

Was haben Sie sich anders vorgestellt?

Ich bin jemand, der gern ins Kabarett geht, und dachte, dafür ist Berlin super. Aber es bleibt leider doch keine Zeit. Zeit ist ein wichtiger Faktor und hat noch einmal einen ganz anderen Stellenwert als im Kommunalpolitischen.

Wo konnten Sie sich als Westerwälder Abgeordneter bereits einbringen?

Eine Firma wollte Wärmetauscher ins Ausland liefern. Es kam zu Schwierigkeiten, eine Vertragsstrafe wurde angedroht. Mit Telefonaten konnte ich dazu beitragen, dass doch noch geliefert werden kann. Als einzelner Abgeordneter kann man nicht das große Ganze verändern, aber im Wahlkreis die kleinen Räder drehen. Das ist schön und fühlt sich gut an.

Welche Rückmeldungen erhalten Sie aus Ihrem Wahlkreis?

Bei mir schlägt die komplette Bandbreite auf. Klar ist jedoch: Nicht jedem kann ich helfen, weil auch die Wünsche konträr sind. Aber ich reagiere und antworte immer schnell. Das wissen die Menschen zu schätzen, und es kommen trotz unterschiedlicher Meinungen positive Rückmeldungen.

Was machen Sie, wenn Sie mal Freizeit haben?

Ich setze mich aufs Fahrrad und kriege dabei den Kopf frei. Das tut gut!

Und was ist mit Friedrich Merz?

Er macht es gut! Er hat sich den Begebenheiten angepasst, die notwendig sind, und beispielsweise einen guten Auftritt im Weißen Haus hingelegt. Deutschland wird wieder positiv beachtet.

Harald Ortheys erste Rede zur Schiffbarmachung der Mosel

Harald Orthey, geboren am 25. Juni 1968 in Hachenburg, vereinte bei der Wahl im Februar 2025 die meisten Stimmen auf sich und zog damit als direkt gewählter Abgeordneter für die CDU in den Bundestag ein. In der Westerwälder Politik ist der Hatterter kein Unbekannter und seit vielen Jahren auf Gemeinde-, Verbandsgemeinde- und Kreisebene engagiert. Seit 2009 bekleidete er das Amt des Fraktionsgeschäftsführers der CDU-Kreistagsfraktion. Im Bundestag bringt er sich ein im Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugendsowie im Verkehrsausschuss, was ihm selbst wichtig ist, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Seite erste Rede im Bundestag hielt er zum Thema „Schiffbarmachung der Mosel“ am 22. Mai. red