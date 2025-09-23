Auf einer Sonderfahrt von Limburg nach Westerburg und zurück hatten Passagiere die Gelegenheit, die neuen emissionsarmen Akku-Züge direkt im Betrieb kennenzulernen. Unsere Zeitung war bei der exklusiven Tour dabei.
Zu einer Sonderfahrt mit dem neuen Akku-Triebwagen von Limburg nach Westerburg hatten der Zweckverband SPNV-Nord und die Hessische Landesbahn (HLB) eingeladen. Zahlreiche Personen aus Politik, Kommunen und Fahrgastverbänden sowie der Deutschen Bahn (DB) waren bei der besonderen Tour dabei.