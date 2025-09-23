E-Züge im Westerwald Das sind die neuen umweltfreundlichen Akku-Triebwagen Hans-Peter Günther 23.09.2025, 16:22 Uhr

i Ein barrierefreier Ein- und Ausstieg, wie hier am Bahnhof Staffel, ist bislang nur an wenigen Stationen der Westerwaldstrecken möglich und wird leider oftmals auch betrieblich von der DB ignoriert, sodass Züge an den alten Bahnsteigen halten. Hans-Peter Günther

Auf einer Sonderfahrt von Limburg nach Westerburg und zurück hatten Passagiere die Gelegenheit, die neuen emissionsarmen Akku-Züge direkt im Betrieb kennenzulernen. Unsere Zeitung war bei der exklusiven Tour dabei.

Zu einer Sonderfahrt mit dem neuen Akku-Triebwagen von Limburg nach Westerburg hatten der Zweckverband SPNV-Nord und die Hessische Landesbahn (HLB) eingeladen. Zahlreiche Personen aus Politik, Kommunen und Fahrgastverbänden sowie der Deutschen Bahn (DB) waren bei der besonderen Tour dabei.







