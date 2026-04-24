Ein Trio hat es sich zur Aufgabe gemacht, Höhr-Grenzhausen mit einer Internetseite und auf Social Media bekannter zu machen. „Natur Kultur Keramik“ gibt es seit sechs Jahren und ist mittlerweile das digitale Sprachrohr der Kannenbäckerstadt.
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Der neue Kostnixladen ist ein riesiger Erfolg. Zur Eröffnung kamen rund 800 Kunden. Dies ist nur eines von vielen Projekten, die im Rahmen der Innenstadtimpulse in Höhr-Grenzhausen derzeit umgesetzt werden. Darüber und über den Fortgang der anderen Zukunftswerkstätten können sich Interessierte regelmäßig online informieren.