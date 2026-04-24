Höhr-Grenzhausen im Netz Das sind die Macher hinter „Natur Kultur Keramik“ Camilla Härtewig 24.04.2026, 15:07 Uhr

i Janos Wlachopulos und Nicole Thoss (nicht im Bild ist der Dritte im Bunde: Guido Stegmann) sind die kreativen Köpfe hinter "Natur Kultur Keramik", dem Onlinemagazin der Stadt Höhr-Grenzhausen. Ihre Beiträge und Reels auf Social Media erreichen mittlerweile Hunderttausende und locken so Besucher aus ganz Deutschland in den Westerwald. Camilla Härtewig

Ein Trio hat es sich zur Aufgabe gemacht, Höhr-Grenzhausen mit einer Internetseite und auf Social Media bekannter zu machen. „Natur Kultur Keramik“ gibt es seit sechs Jahren und ist mittlerweile das digitale Sprachrohr der Kannenbäckerstadt.

Der neue Kostnixladen ist ein riesiger Erfolg. Zur Eröffnung kamen rund 800 Kunden. Dies ist nur eines von vielen Projekten, die im Rahmen der Innenstadtimpulse in Höhr-Grenzhausen derzeit umgesetzt werden. Darüber und über den Fortgang der anderen Zukunftswerkstätten können sich Interessierte regelmäßig online informieren.







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