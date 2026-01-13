Insolvenz in Montabaur Das sagt die Stadtbürgermeisterin zum Cohline-Aus Thorsten Ferdinand 13.01.2026, 09:00 Uhr

i Die Firma Cohline produzierte seit 1964 in Montabaur. Thorsten Ferdinand

Dass Cohline nach rund 60 Jahren sein Werk in Montabaur schließt, lässt auch die Kommunalpolitik nicht kalt. Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher bedauert diese Entwicklung. Die Zukunft des Gewerbegebiets sieht sie dennoch optimistisch.

Das Ende der Cohline-Produktion in Montabaur ist für vor allem für die langjährig Beschäftigten ein schwerer Schlag. Der Automobilzulieferer produzierte seit 1964 im Gewerbegebiet „Am Alten Galgen“ in Montabaur und war eine feste Institution in der Westerwälder Kreisstadt.







