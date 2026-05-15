Gastro in Ransbach-Baumbach Das sagt der Stadtbürgermeister zur Bomonti-Eröffnung Camilla Härtewig 15.05.2026, 06:00 Uhr

i Die Eröffnung des Bomonti in Ransbach-Baumbach steht noch im Mai bevor. Die Freude ist groß bei Bürgermeister Michael Merz (links), dem neuen Betreiber Yunus Aksoy (2. von links) und seinem Neffen Deniz Aksoy sowie beim Ersten Beigeordneten der Stadt, Berthold Steudter (rechts). Camilla Härtewig

Nach Jahren des Leerstands regt sich wieder Leben im ehemaligen Adaccio. Ein erfahrener Gastronom bringt frischen Schwung, und der Stadtbürgermeister ist voller Euphorie. So soll das Bomonti zum neuen Treffpunkt in Ransbach-Baumbach werden.

Yunus Aksoy eröffnet noch im Mai die neue Eventlocation Bomonti in den Räumen des ehemaligen Adaccio. Stadtbürgermeister Michael Merz ist über diese Entwicklung in Ransbach-Baumbach mehr als glücklich. Er nennt den neuen Betreiber ein „Geschenk des Himmels“.







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