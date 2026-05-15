Nach Jahren des Leerstands regt sich wieder Leben im ehemaligen Adaccio. Ein erfahrener Gastronom bringt frischen Schwung, und der Stadtbürgermeister ist voller Euphorie. So soll das Bomonti zum neuen Treffpunkt in Ransbach-Baumbach werden.
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Yunus Aksoy eröffnet noch im Mai die neue Eventlocation Bomonti in den Räumen des ehemaligen Adaccio. Stadtbürgermeister Michael Merz ist über diese Entwicklung in Ransbach-Baumbach mehr als glücklich. Er nennt den neuen Betreiber ein „Geschenk des Himmels“.