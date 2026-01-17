Die Schließung des Modehauses Normann Ende August sorgt in Ransbach-Baumbach für Betroffenheit. Stadtbürgermeister Michael Merz bedauert das Aus des Familienunternehmens. Gemeinsam mit dem Inhaber sucht die Stadt nach Chancen für neue Nutzungen.
Das Modehaus Normann schließt Ende August. Die Erschütterung über diese Nachricht ist groß in Ransbach-Baumbach – bei Händlern wie Kunden. Nun hat sich auch Stadtbürgermeister Michael Merz zu Wort gemeldet. Gegenüber unserer Zeitung sagte er: „Mit großem Bedauern haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Modehaus Normann seine Türen am Marktplatz schließen wird.