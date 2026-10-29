Auch das Bistum Limburg ist an der zum kommenden Schuljahr avisierten Umgestaltung der Trägerschaft des Privaten Gymnasiums Marienstatt beteiligt. Ein Bistumssprecher äußert sich jetzt auf Nachfrage zum aktuellen Stand des geplanten Wechsels.
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Nach dem Westerwaldkreis hat sich auch das Bistum Limburg zur Zukunft des Privaten Gymnasiums Marienstatt geäußert. Es ist geplant, dass künftig eine Stiftung – bestehend aus den Partnern Abtei Marienstatt, Westerwaldkreis und Bistum Limburg – die Trägerschaft für die Schule übernimmt.