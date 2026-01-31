Schwerpunkte für 2026 Das plant die Verbandsgemeinde Rennerod in diesem Jahr Angela Baumeier 31.01.2026, 15:00 Uhr

i Mit einem Förderprogramm unterstützt die Verbandsgemeinde Rennerod die Ansiedlung von Ärzten in der Region. Zudem setzt sie sich für ein Gesundheitszentrum in Rennerod ein. Benjamin Ulmer. picture alliance/dpa

Gesundheitsversorgung, Entwicklung der Schulen sind unter anderem Schwerpunkte in diesem Jahr bei der VG Rennerod. Aber auch längerfristige Ziele bleiben im Blick.

Die Verbandsgemeinde (VG) Rennerod setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Bürger im Hohen Westerwald eine gute Gesundheitsversorgung haben. Im Haushalt 2026, so erläutert Bürgermeister Gerrit Müller im Gespräch mit unserer Zeitung, sind 250.000 Euro für ein Förderprogramm eingestellt, welches die Neuansiedlung von Ärzten und die Wiederbesetzung freier beziehungsweise frei werdender Arztsitze im Blick hat.







