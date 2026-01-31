Schwerpunkte für 2026
Das plant die Verbandsgemeinde Rennerod in diesem Jahr 
Mit einem Förderprogramm unterstützt die Verbandsgemeinde Rennerod die Ansiedlung von Ärzten in der Region. Zudem setzt sie sich für ein Gesundheitszentrum in Rennerod ein.
Benjamin Ulmer. picture alliance/dpa

Gesundheitsversorgung, Entwicklung der Schulen sind unter anderem Schwerpunkte in diesem Jahr bei der VG Rennerod. Aber auch längerfristige Ziele bleiben im Blick. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Verbandsgemeinde (VG) Rennerod setzt sich weiterhin dafür ein, dass die Bürger im Hohen Westerwald eine gute Gesundheitsversorgung haben. Im Haushalt 2026, so erläutert Bürgermeister Gerrit Müller im Gespräch mit unserer Zeitung, sind 250.000 Euro für ein Förderprogramm eingestellt, welches die Neuansiedlung von Ärzten und die Wiederbesetzung freier beziehungsweise frei werdender Arztsitze im Blick hat.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren