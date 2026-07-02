Investition in die Zukunft Das neue Hofhaus ist Bernd Schneiders Herzensprojekt Camilla Härtewig 02.07.2026, 15:00 Uhr

i Das neue Hofhaus ist ein Herzensprojekt von Bernd Schneider. Am Rande der Holzbachschlucht mit Blick auf die Steinbogenbrücke und den Holzbach entstehen drei Ferienwohnungen und Seminarräume. Camilla Härtewig

Bernd Schneider bewirtschaftet das Hofgut Dapprich am Rande der Holzbachschlucht in Seck in der fünften Generation. Um den Betrieb fit für die Zukunft zu machen, investiert er in ein neues Hofhaus. Dieses eröffnet nun ganz neue Möglichkeiten.

Das neue Hofhaus ist das Herzensprojekt von Bernd Schneider. Auf dem Hofgut Dapprich, das er in der fünften Generation bewohnt und bewirtschaftet, wird derzeit ein multifunktionales Gebäude errichtet. An dieser Stelle stand früher sein Elternhaus. Der Bau aus den 1960er-Jahren passte nicht zum historischen Ensemble und wurde jüngst abgerissen.







Artikel teilen

Artikel teilen