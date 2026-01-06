Das Montabaurer Sozialkaufhaus ist gerettet

Der Verein Wäller Helfen stellt mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern Verkauf und Spendenannahme im Montabaurer Sozialkaufhaus sicher. Damit bleibt ein Ort der preisgünstigen Versorgung mit Kleidung und Möbeln, aber auch der Begegnung erhalten.
Lesezeit 3 Minuten
„Das Sozialkaufhaus ist mehr als Regale, Möbel und Klamotten: Es steht für Teilhabe, Integration und Gemeinschaft.“ Mit diesen Worten hat Björn Flick, Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereins Wäller Helfen, das Sozialkaufhaus in Montabaur unter neuer Leitung wiedereröffnet.