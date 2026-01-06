Wäller Helfen ist neuer Träger Das Montabaurer Sozialkaufhaus ist gerettet Katrin Maue-Klaeser 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Das Montabaurer Sozialkaufhaus ist gerettet: Der Verein Wäller Helfen ist neuer Träger, zwei hauptamtliche und 15 ehrenamtliche Mitarbeiter gewährleisten Verkauf und Spendenannahme. Archiv/Sascha Ditscher. Sascha Ditscher.de/Sozialkaufhaus Montabaur

Der Verein Wäller Helfen stellt mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern Verkauf und Spendenannahme im Montabaurer Sozialkaufhaus sicher. Damit bleibt ein Ort der preisgünstigen Versorgung mit Kleidung und Möbeln, aber auch der Begegnung erhalten.

„Das Sozialkaufhaus ist mehr als Regale, Möbel und Klamotten: Es steht für Teilhabe, Integration und Gemeinschaft.“ Mit diesen Worten hat Björn Flick, Vorsitzender und Geschäftsführer des Vereins Wäller Helfen, das Sozialkaufhaus in Montabaur unter neuer Leitung wiedereröffnet.







