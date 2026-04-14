Das Alpenroder Maifeuer ist seit Jahrzehnten Kult. Regelmäßig lockt es am Abend des 30. April Tausende Gäste aus nah und fern an. Anlässlich eines Jubiläums haben wir uns auf Spurensuche begeben, um herauszufinden, was das Besondere an dem Fest ist.
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Wer als Heranwachsender erstmals das Maifeuer in Alpenrod besucht, kann schnell dem Charme dieser Traditionsveranstaltung erliegen, die bereits seit den 1950er-Jahren stattfindet und die vor allem vom Zusammenhalt der Generationen lebt. In kurzen Abständen wird die Verantwortung für die Organisation des Festes regelmäßig an Jüngere weitergegeben.