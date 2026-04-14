Traditionsreiche Veranstaltung Das Maifeuer in Alpenrod ist seit Jahrzehnten Kult Nadja Hoffmann-Heidrich 14.04.2026, 12:00 Uhr

i In der Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai brennt in Alpenrod wieder das große Feuer, mit dem traditionell die bösen Geister des Winters vertrieben werden. In den vergangenen Jahren strömten zwischen 3500 und 4000 Gäste auf das Festgelände "Auf der langen Mauer" (hier ein Archivbild). Röder-Moldenhauer

Das Alpenroder Maifeuer ist seit Jahrzehnten Kult. Regelmäßig lockt es am Abend des 30. April Tausende Gäste aus nah und fern an. Anlässlich eines Jubiläums haben wir uns auf Spurensuche begeben, um herauszufinden, was das Besondere an dem Fest ist.

Wer als Heranwachsender erstmals das Maifeuer in Alpenrod besucht, kann schnell dem Charme dieser Traditionsveranstaltung erliegen, die bereits seit den 1950er-Jahren stattfindet und die vor allem vom Zusammenhalt der Generationen lebt. In kurzen Abständen wird die Verantwortung für die Organisation des Festes regelmäßig an Jüngere weitergegeben.







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