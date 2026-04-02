Protesttag im Westerwald „Das Märchen vom reichen Apotheker stimmt nicht mehr“ Thomas Leurs 02.04.2026, 19:00 Uhr

i Apotheker haben am 23. März bundesweit gestreikt. Auch Pharmazeuten im Westerwaldkreis. Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Steigende Preise, Onlinehandel, stagnierendes Fixum: Für Apotheken wird es immer schwieriger, sich über Wasser zu halten. Kürzlich machten sie an einem Protesttag bundesweit auf ihre Situation aufmerksam. Unsere Zeitung hat mit zwei gesprochen.

„Wir kämpfen hier mit allem, um weiter arbeiten zu können.“ So drückt es Michael Grote aus, der eine Apotheke in Nauort leitet. Immer mehr kämpfen die Apotheker im ländlichen Raum ums Überleben. Ende März haben sie deshalb bundesweit gestreikt, in Berlin, München, Hamburg und Düsseldorf.







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