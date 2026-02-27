Musizieren für groß und klein Das macht die Limburger Dommusik aus Markus Eschenauer

i Ute Schäfer ist Geschäftsführerin mit Leidenschaft. Ihre Arbeit bei der Limburger Dommusik ist geprägt von vielseitgen Aufgaben im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Christof Henninger

Von Proben über Konzerte bis zu Chorreisen: Die Limburger Dommusik ist mehr als ein Chor. Geschäftsführerin Ute Schäfer erzählt im Interview, wie verschiedene Generationen hier musikalisch wachsen und Gemeinschaft erleben.

Die Limburger Dommusik prägt seit Jahren das kulturelle Leben der Region und bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine musikalische Heimat. Die Geschäftsführerin Ute Schäfer spricht mit unserer Zeitung über den Alltag der Dommusik, besondere Projekte und die Bedeutung für Gemeinschaft, Kultur und Glauben.







