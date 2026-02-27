Musizieren für groß und klein
Das macht die Limburger Dommusik aus
Ute Schäfer ist Geschäftsführerin mit Leidenschaft. Ihre Arbeit bei der Limburger Dommusik ist geprägt von vielseitgen Aufgaben
Ute Schäfer ist Geschäftsführerin mit Leidenschaft. Ihre Arbeit bei der Limburger Dommusik ist geprägt von vielseitgen Aufgaben im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
Christof Henninger

Von Proben über Konzerte bis zu Chorreisen: Die Limburger Dommusik ist mehr als ein Chor. Geschäftsführerin Ute Schäfer erzählt im Interview, wie verschiedene Generationen hier musikalisch wachsen und Gemeinschaft erleben.

Lesezeit 4 Minuten
Die Limburger Dommusik prägt seit Jahren das kulturelle Leben der Region und bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine musikalische Heimat. Die Geschäftsführerin Ute Schäfer spricht mit unserer Zeitung über den Alltag der Dommusik, besondere Projekte und die Bedeutung für Gemeinschaft, Kultur und Glauben.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren