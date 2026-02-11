Große Preisunterschiede Das kostet Bauland in anderen Dörfern der VG Montabaur Thorsten Ferdinand 11.02.2026, 12:00 Uhr

i Auch in Oberelbert ist Bauland begehrt. Unser Foto zeigt das Neubaugebiet „Am Tor 3“ im Jahr 2021. Thorsten Ferdinand

Wer im südlichen Westerwald günstig bauen möchte und nicht ortsgebunden ist, kann im Buchfinkenland möglicherweise fündig werden. In der Augst und rund um die Stadt Montabaur ist es hingegen kaum möglich, ein Schnäppchen zu machen.

Wer ein Baugrundstück in der Verbandsgemeinde Montabaur erwerben möchte, muss mit Preisen zwischen 48 und 200 Euro pro Quadratmeter Land rechnen. Das geht aus dem Internet-Portal Baupilot hervor, in dem seit dem Jahr 2020 alle Informationen zu aktuellen und geplanten Neubaugebieten im VG-Gebiet zur Verfügung gestellt werden.







