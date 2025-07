Was soll das? Diese Frage stellen sich möglicherweise viele, die zum ersten Mal von der Vergabepraxis rund um die Buchbestellungen für die Schulbuchausleihe hören. Mir jedenfalls schoss diese Frage sogleich durch den Kopf, als ich kürzlich erfuhr, dass man einen Wettbewerb durchführen muss, obwohl man genau weiß, dass aufgrund der Buchpreisbindung alle Teilnehmer dasselbe Ergebnis abliefern – und dann am Ende das Los entscheidet.

Das ist für mich kein Wettbewerb, sondern Glücksspiel – zumindest so lange, wie keine anderen Vergabekriterien (etwa ökologische) herangezogen werden. Und das sorgt dann dafür, dass regionale Akteure, die lange Jahre gute Arbeit geleistet haben, hier regelmäßig Steuern zahlen, leerausgehen. Es erscheint unsinnig, dass selbst bei der beschränkten Ausschreibung, für die mindestens drei Angebote eingeholt werden müssen, nicht einfach drei Betriebe aus der Region angefragt werden können, sondern dass, wie die Bad Marienberger Vergabestelle bei der Verbandsgemeinde erläutert, verpflichtend auch Unternehmen aus anderen Teilen Deutschlands in den Anbieterkreis (der zudem jährlich wechseln muss) einbezogen werden müssen, unter denen keine Solidarität besteht.

Gewerbesteuern werden geschmälert

Anders die Situation unter den Westerwälder Buchhandlungen, die sogar, zumindest teilweise, auf die Abgabe von Angeboten für Schulen in anderen Verbandsgemeinden verzichten, um den jeweils ortsansässigen Kollegen den Vortritt zu lassen. Eine schöne Geste, wie ich finde!

Doch die kann nicht über die zweifelhafte Vergabepraxis an sich hinwegtäuschen. Denn die bringt nicht nur viel Frust für heimische Buchhändler mit sich, sondern bedeutet auch einen erhöhten organisatorischen Aufwand für die Schulträger. Zu guter Letzt bleibt festzuhalten, dass die Kommunen durch per Los erfolgte Vergaben an Händler in Hunderten Kilometern Entfernung keine finanziellen Vorteile, sondern eher sogar Nachteile haben, denn geringere Umsätze in den heimischen Geschäften bedeuten auch niedrigere Gewerbesteuerzahlungen.