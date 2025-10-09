Teil 8: Jörg Denzin gibt Tipps Das ist beim Lernen mit deinem Hund zu beachten Jörg Denzin 09.10.2025, 17:00 Uhr

i Im ersten Lebensjahr sollten Hunde unter anderm lernen, locker an der Leine zu gehen. Peter Stadge

Hunde lernen wie wir Menschen: Durch Verknüpfungen im Gehirn, Wiederholungen und Geduld. Wer versteht, wie Lernen funktioniert, wird zum besseren Lehrer – und der Hund lernt mit Freude und Erfolg.

Im achten Teil der Serie von Hundeerzieher Jörg Denzin geht es um Lernen. Früher wurden Hunde abgerichtet oder dressiert. Wer heute noch so verfährt, zeigt wenig Verständnis für moderne, gewaltfreie Erziehungsmethoden. Hunde sind Familienmitglieder und lernen am besten durch Vertrauen, Ruhe und klare Strukturen – nicht durch Zwang.







