Pläne für Ransbach-Baumbach
Das hat Peter Heinz mit dem Traditionshaus Eisbach vor
Die alte Schule, die auch als Rathaus genutzt wurde, soll perspektivisch Teil des Eisbach werden. Eine Erweiterung sieht Hotelie
Die alte Schule, die auch als Rathaus genutzt wurde, soll perspektivisch Teil des Eisbach werden. Eine Erweiterung sieht Hotelier Peter Heinz als unumgänglich an, um zukunftsfähig zu sein.
Camilla Härtewig

Das Traditionshaus Eisbach soll weiter wachsen: Hotelier Peter Heinz plant die schrittweise Erweiterung seines Betriebs. Dafür soll die benachbarte Alte Schule eingebunden werden. Erste Sanierungsschritte am historischen Gebäude laufen bereits.

Lesezeit 2 Minuten
In den vergangenen Jahren haben die Eigentümer, die Hotelierfamilie Heinz, viel in das Hotel und Restaurant Eisbach in Ransbach-Baumbach investiert. Entstanden sind unter anderem ein Anbau, ein gemütliches Separée und der renovierte, schmucke Saal für große Feiern.

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