Das Traditionshaus Eisbach soll weiter wachsen: Hotelier Peter Heinz plant die schrittweise Erweiterung seines Betriebs. Dafür soll die benachbarte Alte Schule eingebunden werden. Erste Sanierungsschritte am historischen Gebäude laufen bereits.
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In den vergangenen Jahren haben die Eigentümer, die Hotelierfamilie Heinz, viel in das Hotel und Restaurant Eisbach in Ransbach-Baumbach investiert. Entstanden sind unter anderem ein Anbau, ein gemütliches Separée und der renovierte, schmucke Saal für große Feiern.