Freizeitspaß im Westerwald Das gibt es alles im Abenteuerwald in Wied zu erleben 06.10.2026, 06:00 Uhr

i Diese Hinweistafel steht einladend am Eingang des Abenteuerwalds in Wied. Markus Kratzer

Die Mädchen und Jungen lassen sich nicht zweimal bitten: Nach der offiziellen Einweihung hat der Run auf die Spielgeräte im Abenteuerwald in Wied begonnen. Wir stellen heute das Freizeitangebot konkret vor.

„Ich bin am Sonntag mit meiner Frau am Abenteuerwald vorbeigekommen, und es war riesiger Betrieb.“ Lars Martin, Ortsbürgermeister von Wied, hat sich selbst ein Bild davon gemacht, dass sich das neue Freizeit- und Erholungsgelände am Ortsrand schon unmittelbar nach der offiziellen Eröffnung großer Beliebtheit erfreut.







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