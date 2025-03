Ein Teil der Schüler des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg wird seit Jahren in Containern sowie in angemieteten Räumen der Marie-Curie-Realschule plus unterrichtet. Nun endlich soll ein Erweiterungsbau kommen, um das Provisorium zu beenden.

Seit seiner Gründung vor 20 Jahren ist das Evangelische Gymnasium in Bad Marienberg rasend schnell gewachsen. Als zweizügige Schule gestartet, könnte sie aufgrund der großen Nachfrage mittlerweile sogar vier oder fünf Klassen pro Jahrgang füllen. Doch eine solche Ausdehnung wird von den Verantwortlichen nicht angestrebt – wohl aber eine Verbesserung der Raumsituation für die seit dem Schuljahr 2007/08 gegebene Dreizügigkeit und die aktuell rund 780 Schüler. Derzeit laufen die Planungen für eine Erweiterung.

Die Erleichterung darüber, dass nun eine Lösung zumindest in Sichtweite rückt, ist Schulleiter Dirk Weigand, seinem Stellvertreter Alexander Lühr sowie Lehrer Alex Breitkreuz, der sich im Namen der Schulleitung ebenfalls um das Gebäudemanagement kümmert, im Gespräch anzumerken. Denn seit Jahren behilft sich das Gymnasium mit Provisorien wie Klassenräumen in Containern und einer Anmietung von Flächen in der benachbarten Marie-Curie-Realschule plus, deren Träger die Verbandsgemeinde Bad Marienberg ist.

i Ein Teil der Bad Marienberger Gymnasiasten wird derzeit in Containern unterrichtet. Doch dieses Provisorium stößt mittlerweile an seine Grenzen, da die Flächen abgenutzt sind. Röder-Moldenhauer

Doch diese Behelfslösungen stoßen an ihre Grenzen: Die Container sind nach 13 Jahren deutlich abgenutzt, und die Realschule plus wiederum hat angekündigt, dass sie ihre Räume wegen ebenfalls gestiegener Schülerzahlen in absehbarer Zeit selbst benötigt. Das Konstrukt hat zudem eine soziale Komponente, denn die ausgelagerten Klassen hätten bereits kritisiert, dass sie sich gar nicht richtig zur Schulgemeinschaft dazugehörig fühlten, wie Alex Breitkreuz berichtet.

„Als unser erster Jahrgang Abitur gemacht hat, hatten wir schon zu wenig Platz.“

Schulleiter Dirk Weigand

Nach intensiven Vorplanungen freuen sich die Mitglieder der Schulleitung, dass nun alle Beteiligten ihr Okay zu einer Erweiterung gegeben haben. „Als verpflichtende Ganztagsschule haben wir eine hohe Anforderung an den Schulbau. Wir benötigen nicht nur Klassen- und Fachräume, sondern auch Platz zur Begegnung und zur Bewegung, Besprechungsräume für Eltern und Lernräume zur Differenzierung. Der Raum ist der dritte Pädagoge. Ein Schulbau ist mehr als Beton: Er muss auch die pädagogische Entwicklung unterstützen“, erklärt Schulleiter Weigand. In den vergangenen Jahren seien die Verhältnisse schon sehr beengt gewesen. Jetzt sei es an der Zeit, der Dreizügigkeit gerecht zu werden. Alle Partner hätten die Notwendigkeit erkannt.

i Die Kollegiumsvertreter (von rechts) Alexander Lühr (stellvertretender Schulleiter), Dirk Weigand (Schulleiter) und Alex Breitkreuz überlegen, wo ein Erweiterungsbau am besten passen würde. Eine Möglichkeit ist die Wiesenfläche mit Schulgarten oberhalb des bestehenden Gebäudes. Röder-Moldenhauer

Bereits vor Corona wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die verschiedene Optionen ausweist. Aktuell läuft zudem ein Architektenwettbewerb (aus mehr als 200 Einsendungen wurden 20 in die Vorauswahl übernommen) mit konkreten Ideen für die Ausgestaltung (die finale Jury-Sitzung dazu findet am 2. April statt). Denkbar sind Anbauten in Richtung Freifläche oberhalb der Schule oder in Richtung Kleinspielfeld. Die dritte Variante wäre eine Überbauung des Schulhofes. Aufgrund der pädagogischen Relevanz eines künftigen Gebäudes präferiert Weigand einen möglichst breiten Bau, wie er auf der Freifläche im Bereich Schulgarten realisierbar wäre und wo viel Lebens- und Aufenthaltsraum entstehen könnte. „Ich möchte weg von einer klassischen Flurschule hin zu einem Bau mit flexiblen Mehrzweckflächen sowie offenen Räumen“, sagt er.

Insgesamt ist eine Neubaufläche von 1700 Quadratmetern vorgesehen, 1200 Quadratmeter davon sind als reine pädagogische Flächen, Erschließungsflächen und für Toiletten vorgesehen. In einer aktualisierten Schulbaurichtlinie des Landes sind die Parameter dafür exakt festgelegt, ebenso der genaue Quadratmeterpreis. Demnach wird der Anbau 6,7 Millionen Euro kosten. Die Vorfinanzierung übernimmt die Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg gGmbH als Schulträger, die Refinanzierung erfolgt in Etappen durch Land und Kreis.

Im Idealfall, so erläutert der stellvertretende Schulleiter Lühr, könnte die Bauplanung in diesem Jahr abgeschlossen werden. Dann, so die Hoffnung, könnte 2026 die Ausschreibung erfolgen. Nach einem möglichen Spatenstich 2027 wünscht sich die Schule einen Bezug der neuen Räume zum Schuljahr 2028/29. „Bis dahin sind wir froh für jeden Tag, an dem wir noch Flächen in der Realschule plus nutzen können“, bekräftigt Lühr.

Große Nachfrage: Im Zweifel entscheidet das Los

Das Evangelische Gymnasium Bad Marienberg wird überwiegend von Schülern aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, dem nördlichen Teil der Verbandsgemeinde Rennerod sowie aus dem Bereich Höhn besucht. Vereinzelt kommen Kinder aus dem angrenzenden Kreis Altenkirchen hinzu. Aufgrund der großen Nachfrage mussten im vergangenen Jahr sogar Kinder aus dem Kerngebiet des Gymnasiums abgelehnt werden. Voraussetzung zur Aufnahme ist eine Gymnasialempfehlung der abgebenden Grundschule. Wenn es dann pro Schuljahr mehr Bewerber als Plätze gibt, entscheidet das Los. „Die Platzvergabe wird von Jahr zu Jahr schwieriger“, berichtet Schulleiter Dirk Weigand. nh