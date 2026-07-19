Freizeit in Gackenbach 
Das erwartet die Wildpark-Besucher beim Sommerfest
Henrieke Böß, Geschäftsführerin des Wildparks Westerwald in Gackenbach, freut sich auf hoffentlich viele Besucher beim Sommerfes
Henrieke Böß, Geschäftsführerin des Wildparks Westerwald in Gackenbach, freut sich auf hoffentlich viele Besucher beim Sommerfest am 1. August.
Camilla Härtewig

Henrieke Böß freut sich auf viele Besucher, wenn der Wildpark Westerwald für 1. August zum Sommerfest einlädt. Greifvögel, Mitmachaktionen und tierische Begegnungen versprechen einen abwechslungsreichen Tag. Auch hinter den Kulissen tut sich einiges.

Lesezeit 2 Minuten
Der Wildpark Westerwald lädt am Samstag, 1. August, von 10 bis 18 Uhr zum großen Sommerfest ein. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – mit Tiererlebnissen, Musik, Mitmachaktionen und vielen Attraktionen inmitten der Westerwälder Natur.
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