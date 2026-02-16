Ein Jahr nach dem Neustart mischt Erdem Arabaci die Gastro-Szene in Ransbach-Baumbach auf. Sein „Dionysos“ setzt künftig mittags auf italienische Leichtigkeit statt schwerer Kost. Dafür holt sich der Wirt sogar einen Pasta-Profi aus Italien.
Neustart mit Mut und Pasta: Unterhalb des Schwimmbads in Ransbach-Baumbach weht ein frischer Wind durch das Dionysos. Seit einem Jahr führt Erdem Arabaci die Gaststätte mit griechischer Küche – und hat sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. „Ich wollte immer ein eigenes Restaurant haben.