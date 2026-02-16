Gastro in Ransbach-Baumbach
Das Dionysos wird ab März mittags zur Trattoria
Das Dionysos ist ein türkisch-griechischer Familienbetrieb. Inhaber Erdem (2. von rechts) erhält Unterstützung von Ehefrau Funda
Das Dionysos ist ein türkisch-griechischer Familienbetrieb. Inhaber Erdem (2. von rechts) erhält Unterstützung von Ehefrau Funda (von links), Mutter Nurten, Bruder Anil und Schwester Eliz Arabaci.
Camilla Härtewig

Ein Jahr nach dem Neustart mischt Erdem Arabaci die Gastro-Szene in Ransbach-Baumbach auf. Sein „Dionysos“ setzt künftig mittags auf italienische Leichtigkeit statt schwerer Kost. Dafür holt sich der Wirt sogar einen Pasta-Profi aus Italien.

Neustart mit Mut und Pasta: Unterhalb des Schwimmbads in Ransbach-Baumbach weht ein frischer Wind durch das Dionysos. Seit einem Jahr führt Erdem Arabaci die Gaststätte mit griechischer Küche – und hat sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. „Ich wollte immer ein eigenes Restaurant haben.

Gastronomie

