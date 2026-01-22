Genusshandwerk im Westerwald Das Dernbacher Dreieck gibt’s im Café Görg zum Naschen Hans-Peter Metternich 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Drei „Künstler ihres Faches“: die Konditorenmeister Michael, Wolfgang (mit einer Schachtel des Dernbacher Dreiecks in der Hand) und Josef Görg (von links). Handwerkskammer Koblenz

Handgemachter Genuss aus dem Westerwald: Leckermäulchen finden in der Region ein reichhaltiges und vielseitiges Angebot vor. Dazu trägt auch das Traditionscafé Görg mit Stammsitz in Dernbach bei.

Das Dernbacher Dreieck als Kreuzungspunkt der Autobahnen 3 und 48 ist europaweit bekannt. Doch es gibt noch ein Dernbacher Dreieck, das mit „Genuss im Westerwald“ zu tun hat und auch schon den Weg in die ganze Welt gefunden hat. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal vom Café Görg in Dernbach, wo diese feine Spezialität gefertigt wird.







