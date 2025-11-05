Bad Marienberger Geschichte Das Café „Bück dich“ war einst eine wichtige Adresse 05.11.2025, 06:00 Uhr

i Bad Marienbergs Stadtarchivar Manfred Gross hat in alten Unterlagen nach frühen Hinweisen und Fotos auf das Café "Bück dich" recherchiert. Röder-Moldenhauer

In früheren Zeiten war die Wilhelmstraße in Bad Marienberg die wichtigste Meile der Stadt. Zahlreiche Geschäfte, Behörden und öffentliche Institutionen hatten hier ihren Sitz. Mittendrin befand sich das Café „Bück dich“.

Über Jahrzehnte war das Café „Bück dich“ in Bad Marienberg eine feste gastronomische Größe. Doch das ist längst Geschichte. Aktuell wird das seit Langem leer stehende Gebäude in der Wilhelmstraße teilabgerissen. Zusammen mit dem Bad Marienberger Stadtarchivar Manfred Gross, dessen Elternhaus gegenüber von dem Café stand, hat unsere Zeitung eine Zeitreise in die Vergangenheit des Unternehmens mit dem auffälligen Namen unternommen.







