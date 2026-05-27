Der Biergarten beim Kloster Marienstatt verbindet jahrhundertelange Geschichte mit Westerwälder Gemütlichkeit. Wanderer und Familien finden hier eine Auszeit vom stressigen Alltag bei hausgebrautem Bier. Ein Vor-Ort-Besuch.
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Der Duft von Hopfen, Bratensoße und Sommer liegt in der Luft. Nur wenige Meter vom Kloster Marienstatt entfernt, sitzen Gäste unter schattigen Bäumen. Der zum Kloster gehörende Biergarten und das Brauhaus verbinden Gemütlichkeit mit jahrhundertalter Geschichte.