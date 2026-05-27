Sommer genießen im Westerwald
Das Brauhaus in Marienstatt lockt mit Gemütlichkeit
Im Biergarten des Brauhauses Marienstatt lässt es sich unter dem schattigen Blätterdach auch bei Hitze gut aushalten.
Im Biergarten des Brauhauses Marienstatt lässt es sich unter dem schattigen Blätterdach auch bei Hitze gut aushalten.
Gaby Wertebach

Der Biergarten beim Kloster Marienstatt verbindet jahrhundertelange Geschichte mit Westerwälder Gemütlichkeit. Wanderer und Familien finden hier eine Auszeit vom stressigen Alltag bei hausgebrautem Bier. Ein Vor-Ort-Besuch. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Duft von Hopfen, Bratensoße und Sommer liegt in der Luft. Nur wenige Meter vom Kloster Marienstatt entfernt, sitzen Gäste unter schattigen Bäumen. Der zum Kloster gehörende Biergarten und das Brauhaus verbinden Gemütlichkeit mit jahrhundertalter Geschichte.

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