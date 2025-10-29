Bad Marienberger Stadtbild Das alte Café „Bück dich“ wird teilabgerissen 29.10.2025, 20:00 Uhr

i Die Eigentümerfamilie hat mitgeteilt, dass der alte Gebäudeteil des ehemaligen Cafés "Bück dich" (Fachwerkhaus) in Bad Marienberg, wie mit der Kreisverwaltung besprochen, abgerissen wird (hier ein Archivbild). Röder-Moldenhauer

Einsturzgefahr und Verschandelung des Stadtbildes: Diese Situation sehen Bad Marienberger Stadtratsmitglieder durch das frühere Café „Bück dich“ gegeben – und fordern Abhilfe.

Seit einiger Zeit wird in Bad Marienberg über das leer stehende Gebäude des früheren Cafés „Bück dich“ diskutiert. Nun hat die zunehmend verfallende Immobilie auch den Stadtrat erreicht. Mehrere Ratsmitglieder merkten in der jüngsten Sitzung an, die Stadt müsse den Kreis erneut auf die Gefahren, die von dem Objekt ausgingen, hinweisen.







