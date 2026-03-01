Umwelt im Westerwald Darum sind jetzt brummende Monster-Hummeln unterwegs Camilla Härtewig 01.03.2026, 12:00 Uhr

i Derzeit sind fast ausschließlich Hummel-Königinnen unterwegs. Sie sind deutlich größer und lauter als die Arbeiterinnen, die sonst in unseren Beeten auf Nahrungssuche unterwegs sind. Camilla Härtewig

Kaum kommt die Sonne hervor, brummen plötzlich riesige Hummeln durch den Garten. Die pelzigen Kraftpakete wirken wie überdimensionierte Plüschtiere mit Flügeln. Warum sie jetzt so groß sind und wie Gartenbesitzer ihnen helfen können.

Kaum hat die Sonne wie jetzt im zeitigen Frühjahr ein bisschen Kraft, brummt es plötzlich tief und sonor über den Beeten. Es klingt nach Mini-Hubschrauber im Landeanflug. Und wenn man dann genauer hinschaut, sitzt sie da: eine pelzige Hummel von beeindruckender Wucht.







