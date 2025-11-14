Verwaltung nennt Ursachen Darum sind die Kosten für Halle in Elgendorf explodiert 14.11.2025, 16:00 Uhr

i Die Bauarbeiten an der Halle in Elgendorf dauern länger als geplant, und sie werden auch deutlich teurer. Thorsten Ferdinand

Der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Elgendorf sorgt derzeit für Schlagzeilen, da sich die Kosten während der Bauphase um rund 600.000 Euro erhöht haben. Die Verwaltung erklärt nun, wie es dazu gekommen ist.

Mehrere böse Überraschungen haben dazu geführt, dass der Umbau der Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf deutlich teurer wird als vor zwei Jahren geplant. Auslöser für die Kostensteigerungen und die zeitlichen Verzögerungen waren unter anderem ein altes Betonbauwerk, das erst beim Ausschachten entdeckt wurde und anschließend aufwendig entfernt werden musste, sowie eine Hauptgasleitung, die anders verläuft als in den Plänen verzeichnet.







