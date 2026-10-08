Kein Vergleich zur Augst Darum sind Baugrundstücke im Buchfinkenland so günstig Thorsten Ferdinand 08.10.2026, 06:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Gackenbach überzeugt Bauwillige unter anderem durch ihre idyllische Lage. Thorsten Ferdinand

In den besonders gut erreichbaren Teilen der VG Montabaur haben die Baulandpreise spürbar angezogen. In der Augst werden inzwischen sechsstellige Beträge für Grundstücke gezahlt. Im Buchfinkenland hingegen kann man noch ein Schnäppchen machen.

Rund 200 Euro kostet der Quadratmeter Bauland in der Augst, höchstens 50 Euro verlangen die Kommunen im knapp 20 Kilometer entfernten Buchfinkenland. Wer in der Verbandsgemeinde Montabaur ein Baugrundstück erwerben möchte, muss mit Preisen zwischen 25.







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