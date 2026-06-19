Diskussion seit zehn Jahren Darum ist Gewerbegebiet am „Beulköpfchen“ so umstritten Thorsten Ferdinand 19.06.2026, 08:00 Uhr

i Im Hintergrund ist das Gewerbegebiet "Alter Galgen" zu sehen, an das sich "Ober dem Beulköpfchen" auf Eschelbacher Gemarkung anschließen soll. Archiv Thorsten Ferdinand

Als der Stadtrat Montabaur erstmals über ein mögliches Gewerbegebiet „Ober dem Beulköpfchen“ sprach, waren Angela Merkel noch Bundeskanzlerin und Barack Obama noch US-Präsident. Das Verfahren zieht sich inzwischen seit zehn Jahren hin. Ein Rückblick.

Seit zehn Jahren verfolgt eine Mehrheit des Montabaurer Stadtrats das Ziel, ein neues Gewerbegebiet auszuweisen. Von Anfang an wurde das Gebiet „Ober dem Beulköpfchen“ zwischen dem Eschelbacher Sportplatz und dem Industriegebiet „Alter Galgen“ favorisiert, da es verkehrsgünstig gelegen ist.







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