Darum ist das VG-Rathaus in Montabaur noch nicht fertig

Seit fünf Jahren laufen die Bauarbeiten am Verbandsgemeindehaus in Montabaur. Der geplante Umzugstermin wurde zwischenzeitlich mehrmals verschoben. Im Gespräch mit unserer Zeitung nennt Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich die Gründe für den Verzug.

Die Montabaurer Verbandsgemeindeverwaltung wird frühestens im Jahr 2026 in den Neubau am Gerberhof umziehen. Das hat Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (CDU) jetzt in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats berichtet. Ursprünglich sollte das Verbandsgemeindehaus bereits 2023 bezugsfertig sein. Wegen verschiedener Probleme musste der Termin jedoch mehrfach verschoben werden.

Das bislang letzte Update zum voraussichtlichen Umzugstermin gab es vor fast zwei Jahren. Damals hieß es, die Fertigstellung des Rathauses verzögere sich wegen eines Wasserschadens auf der Baustelle um einige Monate (unsere Zeitung berichtete). Auf der offiziellen Homepage des Verbandsgemeindehauses wird als frühester Umzugstermin noch immer der Sommer 2024 genannt.

i Im Foyer des neuen Verbandsgemeindehauses ist immer noch viel zu tun. Bei einem Baustellenrundgang erklärte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (2. von links) jetzt die Gründe der Verzögerungen. Thorsten Ferdinand

Tatsächlich geht der Bürgermeister inzwischen allerdings von einem Umzug im Frühjahr oder Sommer 2026 aus, „wenn ab jetzt alles planmäßig läuft“. Als Ursache nennt er die mangelhafte oder schleppende Bauausführung einiger Trockenbau-Unternehmen. Ein einziges Gewerk habe die Fertigstellung des Rathauses ein ganzes Jahr zurückgeworfen, ergänzt Projektleiter Stefan Baumgarten.

Dabei handelt es sich um Deckenelemente im Innenraum, für deren Montage mehrere Unternehmen benötigt werden, da hier auch die Technik eingebaut wird. Wenn nur eine der beteiligten Firma ausfalle oder nicht pünktlich arbeite, können auch die anderen nicht weitermachen, erklärt Baumgarten. Die anderen Unternehmen sind dann nicht mehr an den ursprünglichen Zeitplan gebunden und müssen die Arbeiten ihrerseits neu terminieren. Dadurch komme es immer wieder zu schwer kalkulierbaren Verzögerungen im Gesamtablauf.

i Auch in den oberen Etagen läuft der Innenausbau noch. Beim Einbau der Deckenelemente gab es massive Verzögerungen. Thorsten Ferdinand

Im vergangenen Jahr habe sich auch der Verbandsgemeinderat mit der Frage befasst, ob man einzelnen Firmen, die für die Verzögerungen verantwortlich sind, die Aufträge entziehen sollte. Doch mit einer solchen Entscheidung gewinne man in der Regel keine Zeit, so Baumgarten. Die Aufträge müssten dann zunächst neu ausgeschrieben werden. Außerdem übernehme ein neues Unternehmen keine Garantie für die bereits erbrachten Leistungen einer anderen Firma. Das Ganze sei leider sehr kompliziert, weshalb man letztlich trotz der Verzögerungen an den beauftragten Unternehmen festgehalten habe.

In den kommenden Monaten wird der Innenausbau nun fortgesetzt. Während die meisten Büroräume nur noch auf den Bodenbelag warten, müssen die Sanitäranlagen und Küchen noch eingebaut, die Haustechnik fertiggestellt und die Heizungsanlage in Betrieb genommen werden. Die Aufzüge fahren bereits. Die Treppenhäuser müssen aber noch gefliest werden. Der Innenausbau des Ratssaals, in dem die politischen Gremien tagen werden, ist bereits weit fortgeschritten. Der Trausaal im Erdgeschoss folgt noch.

i Die Arbeiten im Ratssaal sind bereits weit fortgeschritten. Hier wird der Verbandsgemeinderat künftig tagen. Thorsten Ferdinand

Aktuell geht die VG davon aus, dass das Rathaus Ende des Jahres 2025 baulich fertiggestellt ist. Nach der Bauabnahme brauche die Verwaltung noch etwa drei Monate für die Installation der eigenen Technik. Insbesondere im Bürgerbüro müsse vor dem Umzug getestet werden, ob alles funktioniert. Parallel dazu werden die Räume möbliert. „Erst wenn alles läuft, können wir umziehen und das neue Haus in Betrieb nehmen“, so der Bürgermeister.

Wie hoch die Kosten für den Bau des Verbandsgemeindehauses am Ende sein werden, ist ebenfalls noch unklar. Derzeit werde der zuletzt kommunizierte Kostenrahmen von 38,5 Millionen Euro zwar noch eingehalten, erklärt der Bürgermeister. Es gebe aber noch zahlreiche Nachforderungen von einzelnen Unternehmen. Gleichzeitig fordert auch die VG noch Geld von einigen Firmen. Die juristische Aufarbeitung laufe.

Vollständige Klarheit über die Kosten werde man erst erlangen, wenn alle gegenseitigen Forderungen geklärt sind und das Verbandsgemeindehaus abgerechnet ist, so der VG-Chef. Er werde häufig gefragt, ob das Projekt wirklich nötig war, sagt Richter-Hopprich. Es gebe jedoch keinen Zweifel daran, dass die Verbandsgemeinde ein neues Rathaus brauchte, betont er mit Verweis auf die vielen Probleme mit dem Gebäude am Konrad-Adenauer-Platz.