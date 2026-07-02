Keramik in Höhr-Grenzhausen Darum ist das FGK seit 40 Jahren so erfolgreich Markus Eschenauer 02.07.2026, 12:00 Uhr

i Ob Insektenhotels oder gruselige Monster: Beim FGK.Geburtstag konnten auch die kleinen Keramiker zeigen, was sie können. Markus Eschenauer

Das Forschungsinstitut für Glas – Keramik (FGK) feiert in diesem Jahr den 40. Geburtstag. Was sich in dieser Zeit alles getan, zeigte sich eindrucksvoll beim Open Lab Day, also dem Tag der offenen Tür. Achtung: Keramik ist mehr als nur Ton kneten.

Seit 40 Jahren unterstützt das Westerwälder Forschungsinstitut für Glas – Keramik (FGK) Unternehmen bei der Werkstoffentwicklung, Materialprüfung und Rohstoffanalyse. Dieser runde Geburtstag wurde nun mit einem Familientag gebührend gefeiert. Zu diesem Anlass hat unsere Zeitung mit FGK-Geschäftsführerin Nadja Kratz gesprochen.







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