Ob Freirachdorf, Wölferlingen, Siershahn oder auch Görgeshausen – in vielen Gemeinden im Westerwald sind in den vergangenen Jahren Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstanden. Bei den Investitionen in erneuerbare Energien hat die Solarenergie die Windkraft längst überholt. Da die Genehmigungsverfahren weniger komplex sind, können neue PV-Anlagen einfacher und schneller umgesetzt werden. Zudem werden sie von den meisten Menschen als weniger starker Eingriff in das Landschaftsbild empfunden.

Zuletzt gab es mancherorts aber auch kritische Stimmen: In Hachenburg zum Beispiel entschied der Verbandsgemeinderat, keine weiteren Sondergebiete für Photovoltaikanlagen mehr auszuweisen. Man wolle keine produktiven Agrar- oder Forstflächen mehr für Solarparks opfern, meinte dort eine Ratsmehrheit. In Winden im Rhein-Lahn-Kreis wehren sich derweil sogar Bürger gegen eine bereits beschlossene PV-Anlage am Ortsrand, von der sich die Gemeinde zusätzliche Einnahmen erhofft.

Dass Solarparks normalerweise weniger umstritten sind als Windenergieanlagen, hat mehrere Gründe, erläutert Bernhard Diefenthal aus Moschheim. Der Freiraumplaner ist Experte für die Genehmigungsverfahren von Freiflächen-PV-Anlagen und bereitet derzeit in Abstimmung mit mehreren Kommunen im Westerwaldkreis die notwendigen Flächennutzungs- und Bebauungspläne vor. „Der Betrieb von PV-Anlagen ist geräuschlos, es entsteht kein Schattenwurf in der Umgebung, und es werden keine geschützten Vogelarten durch Vogelschlag gefährdet”, erklärt Diefenthal. Zudem sind die Kosten für das Installieren und Warten der Module vergleichsweise niedrig.

„Im schönen Westerwald, da pfeift der Wind so kalt“, heißt es in einem bekannten Volkslied. Daher könnte man annehmen, dass sich Windkraft in einer Mittelgebirgsregion eher lohnt als Solarparks. Tatsächlich erzeugen PV-Anlagen bei kühlem und sonnigem Wetter jedoch mehr Strom als bei großer Hitze, da die Zellen bei hohen Temperaturen an Spannung verlieren. Der im Westerwald mitunter kühle Wind ist also kein Nachteil, erklärt der Freiraumplaner.

Ein weiterer Vorteil von Solarparks: Wartung und Rückbau sind einfacher als bei Windrädern. Es sind deshalb auch temporäre Anlagen möglich. Ein Beispiel hierfür ist der Solarpark an der B413 bei Hachenburg, der entfernt werden könnte, wenn es andere Interessenten für die Gewerbeflächen gibt.

i Der Solarpark unweit der ehemaligen Wäller-Kaserne in Westerburg zählt zu den größeren Anlagen im Westerwald. Thorsten Ferdinand

Besonders einfach ist die Genehmigung in der Nähe von Autobahnen und Bahngleisen, da hierfür seit 2023 weder eine Änderung des Flächennutzungsplans noch ein Bebauungsplan erforderlich ist. So konnte zuletzt auf einem Grundstück der Gemeinde Nomborn direkt an der A3 ein großer Solarpark schnell umgesetzt werden.

Während es an Autobahnen und Bahngleisen in der Regel keine Beschwerden über Solarparks gibt, wird über die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen mitunter gestritten. Hier kann es durchaus Zielkonflikte geben, wie Diefenthal erläutert. Die Genehmigung eines Solarparks ist für landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen oftmals leichter zu erhalten als für weniger intensiv genutzte Böden – denn bei Letzteren greift der Naturschutz, wenn sich seltene Tier- und Pflanzenarten angesiedelt haben.

i Blick auf einen Solarpark oberhalb von Langenhahn. Thorsten Ferdinand

In Wäldern, Naturschutzgebieten und Wasserschutzgebieten der Zonen 1 und 2 sind PV-Anlagen grundsätzlich nicht zulässig. Besonders beliebt sind deshalb Konversionsflächen wie zum Beispiel Tagebauflächen, Deponien oder Brachflächen. Tagebauflächen müssen jedoch zunächst aus der Bergaufsicht entlassen werden.

Gelegentlich kommen auch Agri-PV-Anlagen zum Einsatz, die eine parallele landwirtschaftliche Nutzung ermöglichen. Die Module werden dann beispielsweise auf hohen Ständern montiert, sodass am Boden weiterhin eine Bewirtschaftung möglich ist. Die Investitionskosten sind allerdings höher. Wenn es zu einem Rechtsstreit über die Nutzung einer Fläche kommt, fällt die Güterabwägung aufgrund der Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) meist zugunsten der PV-Anlagen aus.

Einspeisevergütung sinkt seit Jahren

Freiflächen-PV-Anlagen waren für Gemeinden und Energieversorger lange Zeit ein lukratives Geschäft. Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern, wurden hohe Einspeisevergütungen für Solarstrom gezahlt. Vor 20 Jahren lag diese bei rund 50 ct/kWh. Inzwischen sind es oft nur noch circa 5 ct/kWh. Zwar ist die Technik im Laufe der Jahre günstiger und effizienter geworden, sodass sich neue Anlagen immer noch rechnen können. Es kommt jedoch auf den Einzelfall an: Kleine Solarparks, die weit entfernt von bestehender Strominfrastruktur liegen, sind inzwischen meist keine lohnende Investition mehr.