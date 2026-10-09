Wer einen Arzt braucht, muss im Westerwald oftmals weite Wege zurücklegen. Insbesondere im nördlichen Teil des Kreises ist die Versorgungslage für gesetzlich Versicherte dünn.
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Im oberen Westerwald gibt es deutlich weniger Fachärzte als im Süden des Landkreises. Zudem sind im Raum Westerburg und Hachenburg mehr kassenärztliche Sitze für Hausärzte unbesetzt als im Raum Montabaur. Das geht aus den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hervor, die in regelmäßigen Abständen Statistiken zur ambulanten Versorgung im Land veröffentlicht.