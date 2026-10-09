Weite Wege für Patienten Darum gibt es im oberen Westerwald so wenig Fachärzte Thorsten Ferdinand 09.10.2026, 10:00 Uhr

i Der Ärztemangel ist im oberen Westerwald gravierender als im Süden des Kreises. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Wer einen Arzt braucht, muss im Westerwald oftmals weite Wege zurücklegen. Insbesondere im nördlichen Teil des Kreises ist die Versorgungslage für gesetzlich Versicherte dünn.

Im oberen Westerwald gibt es deutlich weniger Fachärzte als im Süden des Landkreises. Zudem sind im Raum Westerburg und Hachenburg mehr kassenärztliche Sitze für Hausärzte unbesetzt als im Raum Montabaur. Das geht aus den Daten der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hervor, die in regelmäßigen Abständen Statistiken zur ambulanten Versorgung im Land veröffentlicht.







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