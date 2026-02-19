Einschränkungen in Montabaur Darum dauert Umbau der Aufzüge im ICE-Bahnhof so lange Thorsten Ferdinand 19.02.2026, 18:00 Uhr

i Die Aufzüge am ICE-Bahnhof in Montabaur sind vorausschtlich bis Sommer außer Betrieb. Markus Müller

Bis zum Sommer müssen Reisende mit eingeschränkter Mobilität am Bahnhof Montabaur mit erschwertem Zugang zu den Gleisen leben. Die Bahn erklärt, warum der Umbau der Aufzüge so lange dauert.

Seit Anfang Februar sind die beiden Aufzüge zu den Bahnsteigen am ICE-Bahnhof Montabaur außer Betrieb. Wie eine Bahnsprecherin mitteilt, müssen die Fahrstühle erneuert werden, da sie das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht haben. Sie entsprechen demnach nicht mehr den heutigen Anforderungen an Barrierefreiheit, technische Zuverlässigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit.







