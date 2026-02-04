Freiwillige Helfer gesucht
Darum blickt der Westerwald gelassen auf Landtagswahl
Westerwälder Ehrenamtler zeigen ein hohes Engagement. Die Verbandgemeinden sind zuversichtlich, dass Wahlvorstände für die Landtagswahl ausreichend besetzt werden können.
Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Am 22. März ist Landtagswahl. Freiwillige Wahlhelfer sollen wieder einen reibungslosen Ablauf am Wahltag garantieren. Sind die Wahlkreise 5 und 6 diesbezüglich gut genug aufgestellt? 

Lesezeit 2 Minuten
Was das Engagement der Bürger für die Durchführung der Landtagswahl am 22. März angeht, zeigen sich die Verbandsgemeinden Hachenburg und Wirges, auf Anfrage unserer Zeitung, zuversichtlich. Beide Verwaltungen haben bislang durchweg positive Rückmeldungen aus den Stimmbezirken erhalten, viele Wahlvorstände konnten bereits ausreichend besetzt werden.

