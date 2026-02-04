Am 22. März ist Landtagswahl. Freiwillige Wahlhelfer sollen wieder einen reibungslosen Ablauf am Wahltag garantieren. Sind die Wahlkreise 5 und 6 diesbezüglich gut genug aufgestellt?
Lesezeit 2 Minuten
Was das Engagement der Bürger für die Durchführung der Landtagswahl am 22. März angeht, zeigen sich die Verbandsgemeinden Hachenburg und Wirges, auf Anfrage unserer Zeitung, zuversichtlich. Beide Verwaltungen haben bislang durchweg positive Rückmeldungen aus den Stimmbezirken erhalten, viele Wahlvorstände konnten bereits ausreichend besetzt werden.